Російські окупанти готують заміну дронам "Орлан": ЗМІ дізнались подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Загалом, як пише видання, якихось конкретних деталей про свої плани вони не розкривають, що натякає на те, що сам проєкт ймовірно перебуває на початкових стадіях.

Водночас генеральний конструктор російського "Спеціального технологічного центру" Роман Іванов заявив, що нібито розробка секретна і велася ще до лютого 2022 року, але потім роботи уповільнилися з огляду на потреби проведення поточних робіт.

"Можна сказати, що це будуть ті ж літаки - крила, двигуни та цільове обладнання, але зроблені вони будуть з урахуванням побажань і тонкощів, які Міноборони РФ сформулювало у технічних завданнях", - цитує його слова видання.

Що може бути в "начинці" нового дрону

Автори статті припускають, що, ймовірно, нові дрони отримають кращі тактико-технічні характеристики - дальність польоту, тривалість перебування у повітрі, здатність нести більше корисного навантаження, бо навряд чи йдеться про якусь концептуально нову модель.

Наразі відомо, що тривають роботи над виконанням держоборонзамовлення на наявні комплекси, і також триває їхня модернізація, які саме оновлення отримав комплекс не уточнюється.

"Серед "новинок" можуть бути якісь напрацьовані рішення проти такої нової загрози, як FPV-дрони - у всякому випадку, цілком логічно, що таке завдання було поставлено від Міноборони РФ", - зазначають в статті.