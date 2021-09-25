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Не на складах. Беспилотники Bayraktar выполняют боевые задачи, - командующий ВСУ

Автор: Наталья Скороход

Беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина закупила у Турции, не пылятся на складах, а выполняют боевые задачи. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Залужного Радио Свобода.

По его словам, турецкие беспилотники рассредоточены по аэродромам и выполняют различные задачи, в том числе и боевые.

"На сегодняшний день Байрактары (турецкие беспилотники Bayraktar TB2, - ред.), находятся там, где должны быть и там, где им больше всего нужно быть. Поэтому на складах их нет, все они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые", - сказал Залужный.

Напомним, что Украина планирует закупить еще несколько беспилотников у Турции. Об этом рассказало командование ВСУ.

Ранее сообщалось, что турецкие беспилотники испытали на деле. Появилось видео испытаний.

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