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Не на складах. Безпілотники Bayraktar виконують бойові завдання, - командувач ЗСУ

Автор: Наталья Скороход

Безпілотники Bayraktar TB2, які Україна закупила у Туреччини, не припадають пилом на складах, а виконують бойові завдання. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Залужного Радіо Свобода.

За його словами, турецькі безпілотники розосереджені по аеродромах і виконують різні завдання, в тому числі й бойові.

"На сьогодні Байрактари (турецькі безпілотники Bayraktar TB2, - ред.), знаходяться там, де повинні бути і там, де їм більш за все потрібно бути. Тому на складах їх немає, всі вони роззосереджені по аеродромах і виконують завдання, в тому числі бойові", - сказав Залужний.

Нагадаємо, що Україна планує закупити ще кілька безпілотників у Туреччини. Про це розповіло командування ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що турецькі безпілотники випробували на ділі. З'явилося відео випробувань.

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