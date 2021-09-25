Не на складах. Безпілотники Bayraktar виконують бойові завдання, - командувач ЗСУ

Безпілотники Bayraktar TB2 , які Україна закупила у Туреччини, не припадають пилом на складах, а виконують бойові завдання. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, турецькі безпілотники розосереджені по аеродромах і виконують різні завдання, в тому числі й бойові.

"На сьогодні Байрактари (турецькі безпілотники Bayraktar TB2, - ред.), знаходяться там, де повинні бути і там, де їм більш за все потрібно бути. Тому на складах їх немає, всі вони роззосереджені по аеродромах і виконують завдання, в тому числі бойові", - сказав Залужний.