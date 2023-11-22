Складається із п'яти етапів: Ізраїль розробив план повернення заручників

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив перед початком засідання уряду, на якому обговорювався план звільнення заручників, і запевнив, що війна проти ХАМАС у Секторі Газа триватиме доти, доки не буде досягнуто всіх цілей Ізраїлю.

За словами прем'єра, йдеться про ліквідацію угруповання ХАМАС, звільнення всіх заручників та формування гарантій того, що із Сектору Газа більше не буде загрози безпеці Ізраїлю.

"Ми знаходимося в стані війни, і війна триватиме доти, доки всі наші цілі не будуть досягнуті. Перед нами стоїть важке рішення, але правильне. Ми не заспокоїмося, доки всі не повернуться. У війни є етапи, і повернення заручників буде поетапним", - заявив Нетаньяху.

Міністр оборони Йоав Галлант підкреслив, що міністрам доведеться ухвалити "важливі рішення" у "найближчі кілька годин і днів".

Як працюватиме план повернення заручників

На першому етапі ХАМАС має передати заручників Червоному Хресту, після чого їх передадуть представникам ЦАХАЛу. Потім заручники пройдуть початковий медичний огляд з боку влади, і надалі будуть доставлені до одного із п'яти ізольованих медичних центрів в Ізраїлі для зустрічі зі своїми сім'ями.

На четвертому етапі медичні та оборонні відомства спільно визначать, чи можна допитати хоча б деяких заручників.

На заключному етапі механізму деякі із заручників пройдуть допит у силових та оборонних відомствах.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка. За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

Напередодні в Білому домі заявили, що угода між Ізраїлем і ХАМАС щодо звільнення заручників стає дедалі ближчою.