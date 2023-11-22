Состоит из пяти этапов: Израиль разработал план возвращения заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил перед началом заседания правительства, на котором обсуждался план освобождения заложников, и заверил, что война против ХАМАС в Секторе Газа будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели Израиля.

По словам премьера, речь идет о ликвидации группировки ХАМАС, освобождении всех заложников и формировании гарантий того, что из Сектора Газа больше не будет угрозы безопасности Израиля.

"Мы находимся в состоянии войны, и война будет продолжаться до тех пор, пока все наши цели не будут достигнуты. Перед нами стоит трудное решение, но правильное. Мы не успокоимся, пока все не вернутся. У войны есть этапы, и возвращение заложников будет поэтапным", - заявил Нетаньяху.

Министр обороны Йоав Галлант подчеркнул, что министрам придется принять "важные решения" в "ближайшие несколько часов и дней".

Как будет работать план возвращения заложников

На первом этапе ХАМАС должен передать заложников Красному Кресту, после чего они будут переданы представителям ЦАХАЛа. Затем заложники пройдут первоначальный медицинский осмотр со стороны властей, и в дальнейшем будут доставлены в один из пяти изолированных медицинских центров в Израиле для встречи со своими семьями.

На четвертом этапе медицинские и оборонные ведомства совместно определят, можно ли допросить хотя бы некоторых заложников.

На заключительном этапе механизма некоторые из заложников пройдут допрос в силовых и оборонных ведомствах.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника. По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

Накануне в Белом доме заявили, что соглашение между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников становится все более близким.