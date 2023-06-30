Склад Радбезу ООН має бути збільшений удвічі, - голова МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав збільшити склад Ради безпеки ООН удвічі та нівелювати нинішній вплив Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У своїй промові, яку глава МЗС Британії назвав першою за 30 років, яка схвалила глобальну багатосторонню систему, він сказав, що уважно вислухав лідерів глобального півдня і що вони відчувають, що заможні країни "накопичують владу та нехтують своїми обов’язками".
"Голос найбідніших і найбільш уразливих країн має бути почутим у багатосторонній системі. Голос бідних не завжди чують. Навіть з питань, які їх безпосередньо стосуються", – сказав міністр закордонних справ.
Джеймс Клеверлі зазначив, що хоче бачити постійне представництво Африки в G20 і щоб членство в Раді безпеки було розширено на Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та африканські країни. Він вважає, що це зробить російське право вето "менш значущим".
"Жорстоке вторгнення Росії в Україну є продуманим нападом на статут ООН і на центральні принципи міжнародного порядку, який був розроблений, перш за все, щоб покласти край усім спробам завоювання та анексії".
Сполучені Штати Америки та Албанія ініціювали засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, у п'ятницю 23 червня, для обговорення загрози теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на цьому засіданні порівняв путінський режим з раком, що поширює із бункера метастази по всьому світу.
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