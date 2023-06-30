Состав Совбеза ООН должен быть увеличен вдвое, - глава МИД Британии

В своей речи, которую глава МИД Британии назвал первой за 30 лет, одобрившей глобальную многостороннюю систему, он сказал, что внимательно выслушал лидеров глобального юга и что они чувствуют, что состоятельные страны "накапливают власть и пренебрегают своими обязанностями".

"Голос беднейших и наиболее уязвимых стран должен быть услышан в многосторонней системе. Голос бедных не всегда слышат. Даже по вопросам, непосредственно касающимся их", – сказал министр иностранных дел.

Джеймс Клеверли отметил, что хочет видеть постоянное представительство Африки в G20 и чтобы членство в Совбезе было расширено на Индию, Бразилию, Германию, Японию и африканские страны. Он считает, что это сделает российское право вето "менее значимым".

"Жестокое вторжение России в Украину является продуманным нападением на устав ООН и на центральные принципы международного порядка, который был разработан, прежде всего, чтобы положить конец всем попыткам завоевания и аннексии".

Заседание Совбеза ООН

Соединенные Штаты Америки и Албания инициировали заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в пятницу 23 июня, для обсуждения угрозы теракта на Запорожской АЭС и последствий подрыва Каховской ГЭС.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на этом заседании сравнил путинский режим с раком, распространяющим из бункера метастазы по всему миру.