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Склад повністю вигорів. Супутник показав наслідки удару по OZON під Саратовом

17:00 11.09.2026 Пт
1 хв
Площа знищеного складу становила 100 тисяч "квадратів"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: склад OZON під Саратовом згорів після удару українських дронів (скріншот відео)

Логістичний центр російського маркетплейсу OZON поблизу Саратова повністю згорів унаслідок українського удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Знімок було зроблено об 11:36 за місцевим часом. На ньому видно, що великий логістичний центр вигорів вщент.

Загальна площа знищеного складу OZON становила 100 тисяч квадратних метрів.

Знищений об'єкт під Саратовом став уже сьомим складом компанії OZON, який був пошкоджений або повністю зруйнований українськими силами, починаючи з 22 серпня.

Фото: українські дрони уразили склад OZON під Саратовом("Радіо Свобода")

Фото: українські дрони уразили склад OZON під Саратовом("Радіо Свобода")

Загалом, починаючи з 18 липня, це вже 33-й випадок успішних ударів по великих логістичних комплексах на території РФ, включаючи склади Wildberries та інших російських компаній.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Саратовська область РФ опинилася під атакою безпілотників. В обласному центрі зафіксовано пожежі щонайменше на двох об'єктах.

Зазначимо, Ozon приховав адреси своїх складів у Росії з відкритого довідника. Це сталося щонайменше за 20 днів до перших ударів.

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