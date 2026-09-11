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Склад полностью выгорел. Спутник показал последствия удара по OZON под Саратовом

17:00 11.09.2026 Пт
1 мин
Площадь уничтоженного склада составляла 100 тысяч "квадратов"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: склад OZON под Саратовом сгорел после удара украинских дронов (скриншот видео)

Логистический центр российского маркетплейса OZON вблизи Саратова полностью сгорел в результате украинского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

Снимок был сделан в 11:36 по местному времени. На нем видно, что крупный логистический центр выгорел дотла.

Общая площадь уничтоженного склада OZON составляла 100 тысяч квадратных метров.

Уничтоженный объект под Саратовом стал уже седьмым складом компании OZON, поврежденным или полностью разрушенным украинскими силами, начиная с 22 августа.

Фото: украинские дроны поразили склад OZON под Саратовом ("Радио Свобода")

Фото: украинские дроны поразили склад OZON под Саратовом ("Радио Свобода")

В общем, начиная с 18 июля, это уже 33-й случай успешных ударов по крупным логистическим комплексам на территории РФ, включая склады Wildberries и других российских компаний.

Напомним, в ночь на сегодня Саратовская область РФ оказалась под атакой беспилотников. В областном центре зафиксированы пожары по меньшей мере на двух объектах.

Отметим, Ozon скрыл адреса своих складов в России из открытого справочника. Это произошло не менее чем за 20 дней до первых ударов.

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