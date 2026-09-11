Склад полностью выгорел. Спутник показал последствия удара по OZON под Саратовом

Снимок был сделан в 11:36 по местному времени. На нем видно, что крупный логистический центр выгорел дотла.

Общая площадь уничтоженного склада OZON составляла 100 тысяч квадратных метров.

Уничтоженный объект под Саратовом стал уже седьмым складом компании OZON, поврежденным или полностью разрушенным украинскими силами, начиная с 22 августа.

Фото: украинские дроны поразили склад OZON под Саратовом ("Радио Свобода")

Фото: украинские дроны поразили склад OZON под Саратовом ("Радио Свобода")

В общем, начиная с 18 июля, это уже 33-й случай успешных ударов по крупным логистическим комплексам на территории РФ, включая склады Wildberries и других российских компаний.