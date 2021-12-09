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Скиоч: креативность, инновации, лидерство, построение характера и взаимосвязи являются основными ценностями Brookes CIL

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Украина, Четверг 09 декабря 2021 11:54 promo
Скиоч: креативность, инновации, лидерство, построение характера и взаимосвязи являются основными ценностями Brookes CIL Фото: Кевин Скиоч (Brookes CIL International)
Автор: Наталия Гурковская

Основными ценностями Brookes CIL International School, которая откроется в сентябре 2022 года в Киеве совместными усилиями Brookes Education Group (BEG) и CIL International, являются креативность, инновации, лидерство, характер и взаимосвязи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера в сфере образования с более чем 30-летним опытом Кевина Скиоча Forbes.

"Наши основные ценности - креативность, инновации, лидерство, индивидуальность и взаимосвязи - действительно отличают Brookes CIL от других. Креативность - необходимый навык, чтобы быть открытым для идей, свободно говорить и делать то, что хочешь. Она кроется не в закрытом шкафу учителя, а в возможности экспериментировать и наблюдать за результатами. Мы учим, что настоящее лидерство - это не председательство в студенческом совете, стремление к популярности или власти, а способность помогать другим и двигать мир вперед. И это одна из самых высоких целей нашей школы", - отметил Кевин Скиоч.

Скиоч: креативность, инновации, лидерство, построение характера и взаимосвязи являются основными ценностями Brookes CIL

Фото предоставлены Brookes CIL International

По его словам, изобретательности и инновациям в новой школе будут обучать в проектном центре, который побуждает стремление детей к необычному и интересному, мотивируя иначе смотреть на любую сущность, форму или процесс.

Скиоч: креативность, инновации, лидерство, построение характера и взаимосвязи являются основными ценностями Brookes CIL

Фото предоставлены Brookes CIL International

"Построение характера происходит через воспитание лидерства и креативности. Brookes CIL станет большой украинской институцией, которая будет воспитывать уникальных личностей с выдающимся умом и большим будущим. Наша школа не имеет границ, все дети сети Brookes становятся членами семьи BEG и взаимодействуют с пятью сторонами света. Они будут делиться идеями, соревноваться и обучаться вместе, заимствовать опыт, а также посещать уроки в других странах. Международное образование не лучше государственного. Его отличие - в построении крепких отношений со сверстниками во всем мире", - резюмировал Кевин Скиоч.

Скиоч: креативность, инновации, лидерство, построение характера и взаимосвязи являются основными ценностями Brookes CIL

Фото предоставлены Brookes CIL International

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