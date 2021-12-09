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Кевін Скіоч: креативність, інновації, лідерство та взаємозв’язки є основними цінностями Brookes CIL

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Україна, Четвер 09 грудня 2021 11:54 promo
Кевін Скіоч: креативність, інновації, лідерство та взаємозв’язки є основними цінностями Brookes CIL Фото: Кевін Скіоч, директор Brookes CIL International School, лідер у сфері освіти з більш ніж 30-річним досвідом (Brookes CIL International)
Автор: Наталія Гурковська

Основними цінностями Brookes CIL International School, яка відкриється у вересні 2022 року в Києві завдяки співпраці Brookes Education Group (BEG) та CIL International, є креативність, інновації, лідерство, побудова характеру та взаємозв’язки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера у сфері освіти з понад 30-річним досвідом Кевіна Скіоча Forbes.

"Наші основні цінності - креативність, інновації, лідерство, побудова характеру та взаємозв'язки - дійсно відрізняють Brookes CIL від інших. Креативність – необхідна навичка бути відкритим для ідей, вільно говорити і робити те, чого прагнеш. Вона криється не у зачиненій шафі вчителя, а у можливості експериментувати і спостерігати за результатами. Ми вчимо, що справжнє лідерство – це не головування у студентській раді чи прагнення популярності або влади, а здатність допомагати іншим та рухати світ вперед. І це одна з найвищих цілей нашої школи", - зазначив Кевін Скіоч.

Кевін Скіоч: креативність, інновації, лідерство та взаємозв’язки є основними цінностями Brookes CIL

Фото надані Brookes CIL International School

За його словами, винахідливості або інноваціям у новій школі навчатимуть у проєктувальному центрі, який спонукає прагнення дітей до незвичайного та цікавого, мотивуючи інакше дивитися на будь-яку сутність, форму або процес.

Кевін Скіоч: креативність, інновації, лідерство та взаємозв’язки є основними цінностями Brookes CIL

Фото надані Brookes CIL International School

"Побудова характеру відбувається через виховання лідерства та креативності. Brookes CIL буде великою українською інституцією, яка виховуватиме унікальних особистостей із видатним розумом та великим майбутнім. Наша школа не обмежена кордонами, усі діти мережі Brookes стають членами сім’ї BEG і поєднуються з п’ятьма частинами світу. Вони ділитимуться ідеями, змагатимуться і навчатимуться разом, запозичуватимуть досвід, а також відвідуватимуть уроки в інших країнах. Міжнародна освіта не краща за державну. Її відмінність - у побудові міцних стосунків з однолітками у всьому світі", - резюмував Кевін Скіоч.

Кевін Скіоч: креативність, інновації, лідерство та взаємозв’язки є основними цінностями Brookes CIL

Фото надані Brookes CIL International School

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