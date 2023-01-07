Сбросили взрывчатку во двор. Оккупанты снова обстреливали Сумскую область

Сегодня, 7 января, российские военные с помощью беспилотника сбросили взрывчатку прямо во двор жителей Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Враг сбросил 2 взрывчатки с беспилотника во двор жителя Великописаревской общины. По словам Живицкого, мужчина чудом не пострадал.

Фото: обломки от вражеской взрывчатки в Великописаревской общине

Также россияне в течение дня три раза открывали огонь из пулеметов по Шалыгинской общине. Живицкий также отметил, что враг повторно открывал огонь из пулемета по общине после 20 часов, всего было выпущено 33 пулеметных очереди.

"Обошлось без жертв и разрушений", - заявил глава Сумской ОВА.