ua ru
Сб, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сбросили взрывчатку во двор. Оккупанты снова обстреливали Сумскую область

Новина українською →
Сумская область, Суббота 07 января 2023 21:40
Сбросили взрывчатку во двор. Оккупанты снова обстреливали Сумскую область Фото: оккупанты снова обстреливали Сумскую область (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 января, российские военные с помощью беспилотника сбросили взрывчатку прямо во двор жителей Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Враг сбросил 2 взрывчатки с беспилотника во двор жителя Великописаревской общины. По словам Живицкого, мужчина чудом не пострадал.

Фото: обломки от вражеской взрывчатки в Великописаревской общине

Также россияне в течение дня три раза открывали огонь из пулеметов по Шалыгинской общине. Живицкий также отметил, что враг повторно открывал огонь из пулемета по общине после 20 часов, всего было выпущено 33 пулеметных очереди.

"Обошлось без жертв и разрушений", - заявил глава Сумской ОВА.

Напомним, вчера российские войска обстреляли пограничную общину Сумской области из самоходной артиллерийской установки.

Ранее, 4 января, российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области, нанеся 55 ударов в сутки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Посол Украины о поставках немецких Marder: это отправная точка для танков Leopard
Посол Украины о поставках немецких Marder: это отправная точка для танков Leopard
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет