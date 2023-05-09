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Скинули міни та обстріляли. Окупанти завдали ударів по Сумській області

Фото: окупанти завдали ударів по Сумській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 9 травня, російські військові в черговий раз завдали ударів по прикордонню Сумської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.

Як повідомили у відомстві, протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів. Було зафіксовано 88 вибухів.

Обстрілів зазнали населені пункти таких громад:

  • Великописарівської;
  • Білопільської;
  • Юнаківської;
  • Краснопільської;
  • Хотінської.

Великописарівська громада - по території громади ворог вдарив з міномету. Це призвело до пошкодження приватного житлового домоволодіння. Там обійшлось без людських втрат. Там також був обстріл з АГС - 10 вибухів.

Білопільська громада - був артилерійський обстріл та з АГС, також росіяни скинули 29 мін на територію громади.

Юнаківська громада - зафіксовано артобстріл з САУ. Краснопільська громада - здійснено мінометний обстріл. Хотінська громада - ворог скинув три міни на територію громади.

Як повідомлялось, у понеділок, 8 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних громад.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".

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