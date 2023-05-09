Скинули міни та обстріляли. Окупанти завдали ударів по Сумській області

У вівторок, 9 травня, російські військові в черговий раз завдали ударів по прикордонню Сумської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.
Як повідомили у відомстві, протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів. Було зафіксовано 88 вибухів.
Обстрілів зазнали населені пункти таких громад:
Великописарівська громада - по території громади ворог вдарив з міномету. Це призвело до пошкодження приватного житлового домоволодіння. Там обійшлось без людських втрат. Там також був обстріл з АГС - 10 вибухів.
Білопільська громада - був артилерійський обстріл та з АГС, також росіяни скинули 29 мін на територію громади.
Юнаківська громада - зафіксовано артобстріл з САУ. Краснопільська громада - здійснено мінометний обстріл. Хотінська громада - ворог скинув три міни на територію громади.
Як повідомлялось, у понеділок, 8 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних громад.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".
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