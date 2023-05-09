Сбросили мины и обстреляли. Оккупанты нанесли удары по Сумской области

Как сообщили в ведомстве, в течение дня россияне совершили 14 обстрелов. Было зафиксировано 88 взрывов.

Обстрелам подверглись населенные пункты таких общин:

Великописаревской;

Белопольской;

Юнаковской;

Краснопольской;

Хотинской.

Великописаревская громада - по территории громады враг ударил из миномета. Это привело к повреждению частного жилого домовладения. Там обошлось без человеческих потерь. Там также был обстрел из АГС - 10 взрывов.

Белопольская община - был артиллерийский обстрел и с АГС, также россияне сбросили 29 мин на территорию общины.

Юнаковская громада - зафиксирован артобстрел из САУ. Краснопольская громада - осуществлен минометный обстрел. Хотинская громада - враг сбросил три мины на территорию громады.