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Скільки знадобиться Україні коштів, щоб відновити культуру та туризм: оцінка ЮНЕСКО

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україні знадобиться 9 млрд доларів протягом 10 років, щоб відновити свою культуру і туристичний сектор. Дворічна війна з Росією вже коштувала Києву понад 19,6 млрд доларів у вигляді доходів від туризму.

Про це заявила директор відділу культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Кріста Піккат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Збиток продовжує зростати, і потреби у відновленні сектору продовжують збільшуватися", - заявила вона.

Піккат додала, що втрачені доходи тільки столиці склали 10 млрд доларів.

У своїй оцінці, проведеній напередодні дворічної річниці війни, ЮНЕСКО оцінила збитки, нанесені культурним цінностям, приблизно в 3,5 мільярда доларів, що на 40 % більше, ніж у 2023 році.

У доповіді йдеться про те, що було проведено аналіз шкоди, завданої 340 будівлям, включно з музеями, пам'ятниками, бібліотеками та релігійними об'єктами.

"Міжнародна солідарність матиме найважливіше значення для задоволення цих потреб. Реалізація заходів щодо запобігання ризикам і підтримка творчих індустрій також є важливими важелями для зниження передбачуваних довгострокових наслідків війни", - йдеться в доповіді ЮНЕСКО.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили щонайменше 553 об'єкти української культурної спадщини.

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Війна Росії проти УкраїниЮНЕСКО