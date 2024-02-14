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Сколько понадобится Украине средств, чтобы восстановить культуру и туризм: оценка ЮНЕСКО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украине потребуется 9 млрд долларов в течение 10 лет, чтобы восстановить свою культуру и туристический сектор. Двухлетняя война с Россией уже стоила Киеву более 19,6 млрд долларов в виде доходов от туризма.

Об этом заявила директор отдела культуры и чрезвычайных ситуаций ЮНЕСКО Криста Пиккат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ущерб продолжает расти, и потребности в восстановлении сектора продолжают увеличиваться", - заявила он.

Пиккат добавила, что потерянные доходы только столицы составили 10 млрд долларов.

В своей оценке, проведенной в преддверии двухлетней годовщины войны, ЮНЕСКО оценила ущерб, нанесенный культурным ценностям, примерно в 3,5 миллиарда долларов, что на 40 % больше, чем в 2023 году.

В докладе говорится, что был проведен анализ ущерба, нанесенного 340 зданиям, включая музеи, памятники, библиотеки и религиозные объекты.

"Международная солидарность будет иметь важнейшее значение для удовлетворения этих потребностей. Реализация мер по предотвращению рисков и поддержка творческих индустрий также являются важными рычагами для снижения предполагаемых долгосрочных последствий войны", - говорится в докладе ЮНЕСКО. 

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили по меньшей мере 553 объекта украинского культурного наследия.

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