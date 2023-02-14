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Скільки жителів залишається у Бахмуті та кому дозволено в'їзд: відповідь Донецької ОВА

Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Менш ніж п'ять тисяч мешканців залишилися в Бахмуті, де нещодавно обмежили в'їзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

Ще тиждень тому, за словами голови ОВА, у місті залишалося понад шість тисяч людей. За його словами, у місті також залишається близько 140 дітей.

Він зазначив, що всього було евакуйовано 12 тисяч дітей.

Водночас Кириленко заявив, що кількість людей, які перебувають у Бахмуті, мають звести до мінімуму.

Він пояснив, що зараз дозволено в'їжджати та виїжджати з міста людям, які мають прописку у Бахмуті.

"Військові повинні не відриватися та продовжувати готувати оборонні рубежі", - заявив Кириленко.

Зазначимо, що Бахмутський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що починаючи з понеділка, 13 лютого, журналісти зможуть потрапити до Бахмуту лише за спеціальними перепустками.

Щоб працювати в Бахмуті, необхідно заповнити спеціальну форму та вказати імена всіх членів команди, які хочуть потрапити до міста. Перепустки видаватимуться лише тим, хто має акредитацію ЗСУ.

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Бахмут