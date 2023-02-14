Сколько жителей остается в Бахмуте и кому разрешен въезд: ответ Донецкой ОВА

Еще неделю назад, по словам главы ОВА, в городе оставались более шести тысяч людей. По его словам, в городе также остается около 140 детей.

Он отметил, что всего было эвакуировано 12 тысяч детей.

В то же время Кириленко заявил, что число людей, которые находятся в Бахмуте, должны свести до минимума.

Он объяснил, что сейчас разрешено въезжать и выезжать из города людям, которые имеют прописку в Бахмуте.

"Военные должны не отвлекаться и продолжать готовить оборонные рубежи", - заявил Кириленко.

Отметим, что Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что начиная с понедельника, 13 февраля, журналисты смогут попасть в Бахмут только по специальным пропускам.

Чтобы работать в Бахмуте, необходимо заполнить специальную форму и указать имена всех членов команды, которые хотят попасть в город. Пропуска будут выдаваться только имеющим аккредитацию ВСУ.

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