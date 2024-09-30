Скільки жителів окупованих територій вступили до армії РФ з початку року: дані ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники активно проводять мобілізацію місцевого населення. Від початку поточного року близько 7 тисяч осіб з ТОТ вже підписали контракт з військами РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
У Центрі зазначили, що російські загарбники намагаються підтримують активні темпи залучення місцевих жителів окупованих територій на сході та півдні України до вступу в ряди своєї армії.
Також вказується, що ворожі війська та окупаційні "адміністрації" мають намір збільшувати показники щодо мобілізації населення на захоплених територіях України.
У ЦНС звернули увалу, що "основною і єдиною" причиною залученості населення ТОТ в ряди росармії є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище.
"На другому місці - це зумовлено агресивною дезінформаційною кампанією РФ проти України", - передали у Центрі.
Так, росіяни намагаються "підкупом" умовити населення на окупованих українських територіях місцеве вступати до ЗС РФ, натомість обіцяючі право на отримання певних земельних ділянок.
Нагадаємо, раніше у вересні партизани руху "АТЕШ" зафіксували посилення мобілізаційних заходів у російській Самарській області. Представники українського підпілля розповіли, що чоловіків масово направляють для участі в боях у Курській області.
Додамо, ще у серпні видання Bloomberg писало, що Москва може оголосити нову мобілізацію через нестачу солдатів у Курській області, де триває операція ЗСУ.
Також повідомлялося, що у вересні російський диктатор Володимир Путін наказав збільшити кількість армії до 2 млн 389 тисяч осіб. Чисельність військовослужбовців збільшилася до 1,5 млн осіб.
Військовий експерт у коментарі РБК-Україна пояснив, чому Путін зважився на цей крок.
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