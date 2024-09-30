Сколько жителей оккупированных территорий вступили в армию РФ с начала года: данные ЦНС

В Центре отметили, что российские захватчики пытаются поддерживать активные темпы привлечения местных жителей оккупированных территорий на востоке и юге Украины к вступлению в свою армию.

Также указывается, что вражеские войска и оккупационные "администрации" намерены увеличивать показатели мобилизации населения на захваченных территориях Украины.

В ЦНС обратили внимание, что "основной и единственной" причиной вовлеченности населения DОТ в ряды росармии является высокий уровень безработицы и сложное материальное положение.

"На втором месте - это обусловлено агрессивной дезинформационной кампанией РФ против Украины", - передали в Центре.

Так, россияне пытаются "подкупом" уговорить население на оккупированных украинских территориях местное вступать в ВС РФ, обещая право на получение определенных земельных участков.