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Скільки жителів Латвії хочуть, щоб українці залишилися після війни: опитування

Фото: Підтримка України у Латвії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Латвійське суспільство підтримує допомогу українським біженцям, але більшість жителів переконані, що держава не повинна намагатися залишити їх у країні після війни, щоб вирішити демографічні чи трудові проблеми.

Лише кожен п'ятий згоден із таким підходом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lsm.lv.

Думку латвійців вивчали в опитуванні дослідницького центру Norstat у співпраці з LSM. Lv із 2 по 11 січня. У ньому взяли участь 1006 респондентів.

Вони висловили свою думку щодо твердження "країна повинна прагнути утримати українських біженців після війни, щоб полегшити проблеми латвійської демографії та праці". Із цим точно погодилися 6% опитаних, а ще 14% – "трохи згодні".

Нейтральна позиція у 31% респондентів – вони не висловили ні згоду, ні незгоду. Частково не погоджуються 24% респондентів, а зовсім не згодні, щоб українців намагалися залишити надовго – 17%.

Люди віком 40-49 років були більше проти тривалого перебування біженців, при цьому 23% висловили точну незгоду.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у муніципалітетах Латвії наразі зареєстровано 32 тисячі українців.

Нагадаємо, ми писали, що рівень підтримки українців у Латвії зріс за рік війни. Пожертви для українців робили понад половина мешканців країни.

Також ми розповідали, що у Латвії пропонували зобов'язати українських дітей відвідувати школу. Половина українських дітей-біженців навчаються дистанційно в українських школах.

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