Сколько жителей Латвии хотят, чтобы украинцы остались после войны: опрос

Мнение латвийцев изучали в опросе исследовательского центра Norstat в сотрудничестве с LSM.Lv со 2 по 11 января. В нем приняло участие 1006 респондентов.

Они выразили свое мнение по поводу утверждения "страна должна стремиться удержать украинских беженцев после войны, чтобы облегчить проблемы латвийской демографии и труда". С этим точно согласились 6% опрошенных, а еще 14% – "немного согласны".

Нейтральная позиция у 31% респондентов – они не выразили ни согласие, ни несогласие. Частично не согласны 24% респондентов, а совсем не согласны, чтобы украинцев пытались оставить надолго – 17%.

Люди в возрасте 40-49 лет были больше против длительного пребывания беженцев, при этом 23% выразили точное несогласие.

По данным Министерства внутренних дел, в муниципалитетах Латвии зарегистрировано 32 тысячи украинцев.