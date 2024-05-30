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Скільки засуджених вступили на службу до ЗСУ: відповідь Офісу генпрокурора

Четвер 30 травня 2024 14:55
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Скільки засуджених вступили на службу до ЗСУ: відповідь Офісу генпрокурора Фото: на службу до ЗСУ вступили 775 ув'язнених (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі до суду вже подано 2402 клопотання засуджених щодо звільнення з тюрми для проходження військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що суди вже розглянули й задовольнили 1843 таких клопотань. Ба більше, вже 775 засуджених поступили на службу до лав Збройних Сил України (ЗСУ).

Найбільше бажання захищати країну виявили засуджені, які відбували покарання в установах:

  • Житомирської;
  • Кіровоградської;
  • Миколаївської;
  • Рівненської;
  • Харківської областей.

Мобілізація засуджених

Нещодавно президент України підписав закон, який дозволяє ув'язненим подати заявку на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. Як розповідала заступниця голови Міністерства юстиції Олена Висоцька, відповідні заявки подали вже більше 3 тисяч засуджених. Зокрема вона пояснила, що відмова від мобілізації загрожує додатковими роками тюрми.

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