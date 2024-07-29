Сколько зарабатывают украинские IT-шники: рейтинг зарплат

IT-специалисты считаются одними из самых востребованных во всем мире, а их зарплаты – наиболее привлекательными. Судьба украинских айтишников сейчас зависит не только от ситуации на рынке, но и от ситуации в нашей стране.

РБК-Украина со ссылкой на DOU рассказывает о зарплатах украинских айтишников. Профильный портал опросил более 4 тысяч украинских IT-специалистов и проанализировал, как изменились их зарплаты в этом году. Опрос охватил как тех, кто находится в Украине (3949 ответов), так и временно уехавших за границу, но планирует вернуться (146 ответов).

Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»). Для анализа уровней заработной платы использовалась медиана.

Ситуация на рынке IT в Украине

Согласно результатам опроса, многие специализации зафиксировали рост медианных зарплат. Это частично связано с уменьшением количества специалистов с опытом до двух лет, интернов и джуниоров почти во всех специализациях.

Рост особенно ощутим среди джуниоров и мидлов, тогда как у некоторых сеньоров медианные зарплаты даже снизились.

Зарплаты опытных программных менеджеров (Program Managers), менеджеров по доставке (Delivery Managers) и владельцев продуктов (Product Owners) выросли.

Бизнес-аналитики стали получать меньше.

Зарплаты специалистов по маркетингу выросли.

Зарплаты специалистов по продажам уровня Middle также выросли.

Самые высокие зарплаты имеют специалисты по Data Science и менеджменту проектов в аустафинговых компаниях. DevOps/SRE, технические специалисты высочайшего уровня, HR, Sales и маркетологи получают самую высокую зарплату в продуктовых компаниях.

Кто получает самые высокие зарплаты

На сегодняшний день самые высокие зарплаты в украинском IT-секторе получают директора по инженерии (Director of Engineering), с медианной зарплатой 8000 долларов. Следом за ними следуют руководители компаний и технические специалисты высшего уровня: менеджеры по инженерии (Engineering Manager) с зарплатой 6100 долларов, CEO/учредители с 6000 долларов и CTO с 5750 долларов.

Далее по уровню доходов следуют опытные менеджеры проектов, такие как Program Managers, Delivery Managers, Product Owners, а также инженеры по надежности сайтов (Site Reliability Engineers), получающие от 4000 до 5000 долларов.

Зарплаты DevOps-инженеров, специалистов по Data Science, машинному обучению (ML), искусственному интеллекту (AI), Product Managers и Scrum Masters превышают средний уровень, составляя 3000–3600 долларов.

Ниже средних остаются зарплаты нетехнических специалистов в IT, специалистов поддержки, административных работников, системных администраторов и HTML-кодеров, получающих от 875 долларов до 1700 долларов.

Среди Directors of Engineering и Site Reliability Engineers наблюдается самый большой разброс зарплат. Зарплаты наиболее оплачиваемых и менее оплачиваемых специалистов в этих специализациях существенно отличаются. Для других руководящих должностей и опытных менеджеров проектов характерен значительно меньший разброс зарплат по сравнению с Directors of Engineering.

За последние полгода зарплаты специалистов по кибербезопасности выросли, а разрыв между наиболее и менее оплачиваемыми специалистами в этой области увеличился.

Кто сегодня работает в сфере IT в Украине

Среди наиболее распространенных специализаций в украинском IT, кроме разработчиков и QA, выделяются специалисты по менеджменту проектов (7%), HR (5%), DevOps/SRE/Operations и аналитики (по 4%), специалисты Data Science/Data Engineering/ML /AI (3%), дизайнеры и маркетологи (по 2%).

Как и среди разработчиков и тестировщиков, в других специальностях за последние полгода стало меньше джунов и интернов (13% против 16% пол года назад), а также специалистов, работающих в IT два или менее лет (19% против 23%).

Медианный возраст специалистов остался на уровне 30 лет. Самыми молодыми являются специалисты по Data Science/Data Engineering/ML/AI (28 лет), а старшими – технические специалисты высшего уровня (35 лет), менеджеры проектов, специалисты по DevOps/SRE/Operations, системные администраторы и технические писатели (32 года).

Доля женщин в IT выросла с 40% до 41%.

Около половины специалистов продолжают проживать в Киеве (49%). На втором месте – Львов (17%), далее следуют Днепр (5%), Харьков, Одесса и Ивано-Франковск (по 3%). За границей, но планируют вернуться, сейчас находятся только 4% специалистов (полгода назад таких было 8%).