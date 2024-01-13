Скільки заробляють топ-5 снукеристів планети. Огляд турніру “Мастерз” у Лондоні

У суботу, 13 січня, в "Александра Пелес" у Лондоні пройдуть півфінали турніру "Мастерз" зі снукеру. У 11 фреймах кожного з матчів 1/2 фіналу визначаться два найкращих снукеристи світу. Раніше зі стадії 1/8 фіналу стартували 16 найсильніших гравців планети.

РБК-Україна зібрало основне про цей вид спорту, найкращих снукеристів та те, скільки вони заробляють.

Про турнір "Мастерз"

Лондонський "Мастерз" – один з турнірів "Потрійної корони", найпрестижніших снукерних змагань у світі. До його змагальної сітки допускаються лише 16 найкращих снукеристів за рейтингом. Матчі 1/8 фіналу, чвертьфіналу та півфіналу йдуть до 6 перемог, фінальний поєдинок – до 10. Переможець турніру поїде додому із 250 тисяч фунтів стерлінгів (12 млн гривень).

Станом на вечір 12 січня, відомо три з чотирьох півфіналістів: семиразовий чемпіон світу Ронні О'Салліван, чемпіон "Мастерз" 2015 Шон Мерфі та переможець German Masters 2023 Алістер Картер. Ще одну путівку в останньому чвертьфіналі розіграють Марк Селбі та Марк Аллен. То що ж відомо про всіх цих учасників?

Ронні О'Салліван

Ронні The Rocket О'Салліван — найтитулованіший гравець в історії снукеру. За майже 40 років професійної кар'єри він сім разів вигравав "Мастерз", вісім – чемпіонат Великобританії та сім разів ставав чемпіоном світу. Востаннє це вдалося спортсмену у 2022-му році.

Англієць є рекордсменом за кількістю максимальних снукерних брейків у 147 очок. Таку кількість можна набрати у випадку, якщо за один підхід до столу забити всі 15 червоних кульок через чорну, а потім зачистити стіл, по черзі забивши жовту, зелену, коричневу, синю, рожеву та чорну кулі. На офіційних змаганнях О'Саллівану такий результат підкорився 15 разів, а його найшвидша спроба у 5 хвилин 8 секунд була занесена у Книгу рекордів Гіннеса.

З квітня 2022-го року Ронні посідає першу сходинку світового рейтингу. За сезон 2023/2024 він заробив 306500 фунтів, що еквівалентно 14,5 мільйона гривень. Снукерист виграв 2 турніри, один з яких – чемпіонат Великобританії, та зробив 30 сенчурі-брейків, під час кожного з яких набрав понад 100 очок за один підхід до столу.

Алістер Картер

№10 світового рейтингу, Алістер Картер, подолав непростих суперників на шляху до півфіналу "Мастерз". Так, у 1/8 він з рахунком 6:4 переграв триразового чемпіона світу Марка Вільямса, а у чвертьфіналі – Джадда Трампа, який йде першим у рейтингу чинного сезону.

Сам Картер ніколи не ставав чемпіоном світової першості, хоча двічі виходив до фіналу у 2008-у та 2012-у роках. Обидва рази він програв Ронні О'Саллівану.

З 2016-го року Алістер не міг виграти жодного рейтингового турніру. При цьому снукерист виходив до фіналів "Мастерз", World Grand Prix та інших змагань. Щоправда, торік англієць зміг перервати цю серію, вигравши турнір German Masters. У фіналі він не залишив шансів Тому Форду – 10:3.

За цей сезон Картер заробив 117000 фунтів (5,6 млн гривень). При цьому гравець не виграв жодного турніру та зробив 23 сенчурі-брейки.

Шон Мерфі

41-річний Шон Мерфі є чемпіоном світу 2005-го року та суперником Ронні О'Саллівана по півфіналу цьогорічного "Мастерз". Він є єдиним гравцем сучасного снукеру, який зміг виграти світову першість, пробившись з кваліфікаційного кола.

За свою кар'єру Шон по одному разу виграв всі турніри "Потрійної корони", включно з "Мастерзом" у 2015-у році та чемпіонатом Великобританії у 2008-му. Щобільше, Мерфі п'ять разів виходив до фіналу чемпіонату світу, проте у 4 випадках прикро поступався.

У 2023-му гравець виграв 3 рейтингових турніри, внаслідок чого піднявся на 6 сходинку світового рейтингу. До цього його найкращим місцем була третя позиція, яку він утримував з 2007-го по 2010-й.

У чинному сезоні Шон вже заробив 56500 фунтів, що приблизно дорівнює 2,7 мільйона гривень. При цьому з кожного свого сенчурі-брейку він відраховує 100 фунтів на потреби клініки Royal Manchester Children's Hospital.

Марк Аллен

Єдиний представник Північної Ірландії на цьогорічному "Мастерз" Марк Аллен наразі посідає 3 місце у світовому рейтингу. В останньому чвертьфіналі турніру він побореться за вихід до 1/2 фіналу зі своїм тезкою, Марком Селбі.

Аллен є чемпіоном світу та Європи серед аматорів, проте на професійному рівні такий результат йому ще не підкорювався. При цьому, гравець вже вигравав "Мастерз" у 2018-му та чемпіонат Великобританії у 2022-му. Тоді у фіналі він поступався 1:6 китайцю Діну Джуньху, проте зміг перевернути хід зустрічі та зрештою виграти матч з рахунком 10:7.

У сезоні 2023/2024 снукерист забрав додому 2 трофеї рейтингових турнірів, серед яких кубок лестерзького BetVictor ShootOut. У фіналі цього турніру Марк переграв представника Китаю Као Юпена – 65:4. Загалом спортсмен заробив 88,5 тисячі фунтів стерлінгів або 4,2 мільйона гривень.

Марк Селбі

Грізний суперник Аллена по чвертьфіналу "Мастерз" – 40-річний Марк Селбі. Снукерист є чотириразовим чемпіоном світу та двічі володарем "Потрійної корони".

За 24 роки у професійному спорті Марк виграв понад 30 турнірів, серед яких дві перемоги на чемпіонаті Великобританії та три на "Мастерзі".

Селбі є єдиним гравцем в історії, який зробив максимальний брейк у фіналі чемпіонату світу. Це вдалося спортсмену у фіналі останнього матчу за світову першість у 2023-му році. Щоправда, англієць таки поступився у фіналі бельгійцю Луці Бреселю. До слова, цей володар снукерної корони програв у першому колі "Мастерза" Джеку Лісовскі з рахунком 2:6. Загалом в Селбі п’ять "147-х" брейків за кар’єру.

У теперішньому сезоні Марк посідає 5 місце у світі. Він зробив 23 сенчурі-брейки, виграв 28 з 40 зіграних матчів та заробив 113,5 тисяч фунтів стерлінгів (5,5 мільйона гривень).

Головне про снукер

Снукер – це нащадок англійського більярду. Він є популярним видом спорту в англомовних країнах: Англії, Ірландії, Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії та Австралії, а також в Азії: Китаї та Таїланді.

Ціль гри полягає у тому, аби за допомогою кия та битку забити у лузи якомога більше різноколірних кульок. На столі 15 червоних та 6 кольорових кульок.

Кожен з гравців по черзі підходить до столу та б’є спочатку червону, а потім кольорову кулю і так далі, допоки не промахнеться. Червоні кульки дають по одному очку кожна, а от у кольорових кульок своя градація. Жовта — два очки, зелена – три, коричнева – чотири, синя – п’ять, рожева – шість, чорна – сім. Для кожної з них на столі визначено своє окреме місце, на яке кульки повертають після забиття.

Снукерний матч складається з менших партій, так званих "фреймів". Переможцем фрейму стає той снукерист, який набрав більше очок. Відповідно матч виграє гравець, який виграв більшість фреймів поєдинку.