Сколько зарабатывают топ-5 снукеристов планеты. Обзор турнира "Мастерз" в Лондоне

В субботу, 13 января, в "Александре Пэласе" в Лондоне пройдут полуфиналы турнира "Мастерз" по снукеру. В 11 фреймах каждого из матчей 1/2 финала определятся два лучших снукериста мира. Ранее со стадии 1/8 финала стартовали 16 сильнейших игроков планеты.

РБК-Украина собрало основное об этом виде спорта, лучших снукеристов и то, сколько они зарабатывают.

О турнире "Мастерз"

Лондонский "Мастерз" – один из турниров "Тройной короны", самых престижных снукерных соревнований в мире. В его соревновательную сетку допускаются только 16 лучших снукеристов по рейтингу. Матчи 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала идут до 6 побед, финальный поединок – до 10. Победитель турнира поедет домой с 250 тысячами фунтов стерлингов (12 млн гривен).

По состоянию на вечер 12 января, известно три из четырех полуфиналистов: семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан, чемпион "Мастерз" 2015 года Шон Мерфи и победитель German Masters 2023 Алистер Картер. Еще одну путевку в последнем четвертьфинале разыграют Марк Селби и Марк Аллен. Так что же известно обо всех этих участниках?

Ронни О'Салливан

Ронни The Rocket О'Салливан – самый титулованный игрок в истории снукера. За почти 40 лет профессиональной карьеры он семь раз выигрывал "Мастерз", восемь – чемпионат Великобритании и семь раз становился чемпионом мира. В последний раз это удалось спортсмену в 2022 году.

Англичанин является рекордсменом по количеству максимальных снукерных брейков в 147 очков. Такое количество можно набрать в случае, если за один подход к столу забить все 15 красных шариков через черный, а затем зачистить стол, поочередно забив желтый, зеленый, коричневый, синий, розовый и черный шары. На официальных соревнованиях О'Салливану такой результат покорился 15 раз, а его быстрейшая попытка в 5 минут 8 секунд была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

С апреля 2022 года Ронни занимает первую строчку мирового рейтинга. За сезон 2023/2024 он заработал 306 500 фунтов, что эквивалентно 14,5 миллиона гривен. Снукерист выиграл 2 турнира, один из которых – чемпионат Великобритании, и сделал 30 сенчури-брейков, во время каждого из которых набрал более 100 очков за один подход к столу.

Алистер Картер

№10 мирового рейтинга, Алистер Картер, преодолел непростых соперников на пути в полуфинал "Мастерз". Так, в 1/8 он со счетом 6:4 обыграл трехкратного чемпиона мира Марка Уильямса, а в четвертьфинале – Джадда Трампа, который идет первым в рейтинге действующего сезона.

Сам Картер никогда не становился чемпионом мирового первенства, хотя дважды выходил в финал в 2008-м и 2012-м годах. Оба раза он проиграл Ронни О'Салливану.

С 2016 года Алистер не мог выиграть ни одного рейтингового турнира. При этом снукерист выходил в финалы "Мастерз", World Grand Prix и других соревнований. Правда, в прошлом году англичанин смог прервать эту серию, выиграв турнир German Masters. В финале он не оставил шансов Тому Форду – 10:3.

За этот сезон Картер заработал 117 000 фунтов (5,6 млн гривен). При этом игрок не выиграл ни одного турнира и сделал 23 сенчура-брейка.

Шон Мерфи

41-летний Шон Мерфи является чемпионом мира 2005-го года и соперником Ронни О'Салливана по полуфиналу "Мастерз". Он единственный игрок современного снукера, который смог выиграть мировое первенство, пробившись из квалификационного круга.

За свою карьеру Шон по одному разу выиграл все турниры "Тройной короны", включая "Мастерз" в 2015-м и чемпионат Великобритании в 2008-м. Более того, Мерфи пять раз выходил в финал чемпионата мира, однако в 4 случаях досадно уступал.

В 2023-м игрок выиграл 3 рейтинговых турнира, в результате чего поднялся на 6 строчку мирового рейтинга. До этого его лучшим местом была третья позиция, которую он удерживал с 2007 по 2010 год.

В действующем сезоне Шон уже заработал 56 500 фунтов, что примерно равно 2,7 миллиона гривен. При этом с каждого своего сенчури-брейка он отчисляет 100 фунтов на нужды клиники Royal Manchester Children's Hospital.

Марк Аллен

Единственный представитель Северной Ирландии на "Мастерз" этого года Марк Аллен в данный момент занимает 3 место в мировом рейтинге. В последнем четвертьфинале турнира он сразится за выход в 1/2 финала со своим тезкой, Марком Селби.

Аллен – чемпион мира и Европы среди любителей, однако на профессиональном уровне такой результат ему еще не покорялся. При этом игрок уже выигрывал "Мастерз" в 2018-м и чемпионат Великобритании в 2022-м. Тогда в финале он уступал 1:6 китайцу Дину Джуньху, однако смог перевернуть ход встречи и выиграть матч со счетом 10:7.

В сезоне 2023/2024 снукерист забрал домой 2 трофея рейтинговых турниров, среди которых кубок лестергского BetVictor ShootOut. В финале этого турнира Марк обыграл представителя Китая Као Юпена – 65:4. В целом спортсмен заработал 88,5 тысяч фунтов стерлингов или 4,2 миллиона гривен.

Марк Селби

Грозный соперник Аллена по четвертьфиналу "Мастерз" – 40-летний Марк Селби. Снукерист является четырехкратным чемпионом мира и дважды обладателем "Тройной короны".

За 24 года в профессиональном спорте Марк выиграл более 30 турниров, среди которых две победы на чемпионате Великобритании и три на "Мастерзе".

Селби является единственным игроком в истории, сделавшим максимальный брейк в финале чемпионата мира. Это удалось спортсмену в финале последнего матча за мировое первенство в 2023 году. Правда, англичанин уступил в финале бельгийцу Луке Бреселю. К слову, этот обладатель снукерной короны проиграл в первом круге "Мастерза" Джеку Лисовски со счетом 2:6. В общей сложности у Селби пять "147-х" брейков за карьеру.

В нынешнем сезоне Марк занимает 5 место в мире. Он сделал 23 сенчури-брейка, выиграл 28 из 40 сыгранных матчей и заработал 113,5 тысяч фунтов стерлингов (5,5 миллиона гривен).

Главное о снукере

Снукер – это наследник английского бильярда. Он является популярным видом спорта в англоязычных странах: Англии, Ирландии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Австралии, а также Азии: Китае и Таиланде.

Цель игры состоит в том, чтобы с помощью кия и битка забить в лузы как можно больше разноцветных шаров. На столе 15 красных и 6 цветных шаров.

Каждый игрок по очереди подходит к столу и бьет сначала красный, а затем цветной шар и так далее, пока не промахнется. Красные шарики дают по одному очку каждый, а вот у цветных шариков своя градация. Желтый – два очка, зеленый – три, коричневый – четыре, синий – пять, розовый – шесть, черный – семь. Для каждого из них на столе определено свое отдельное место, на которое шарики возвращают после попадания.

Снукерный матч состоит из меньших партий, так называемых "фреймов". Победителем фрейма становится снукерист, набравший больше очков. Соответственно матч выигрывает игрок, выигравший большинство фреймов поединка.