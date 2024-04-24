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Скільки зареєстрованих осіб враховують при призначенні субсидії? Відповідь ПФУ

Фото: субсидії в Україні вираховують кожній сім'ї індивідуально (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні громадяни мають право на нарахування субсидії. При нарахуванні її розміру включаються всі особи, які зареєстровані в житловому приміщенні. Однак є виключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як пояснили у відомстві, до складу домогосподарства включаються всі особи, які зареєстровані в житловому приміщенні. Однак якщо така людина перебуває за кордоном понад 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії то її не будуть враховувати.

З цього слідує, що якщо у будинку прописано три  особи, але, наприклад, дружина з дитиною виїхали за кордон на строк понад 60 днів то тоді житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства.

Субсидії в Україні

У 2024 році в Україні на житлові субсидії було виділено 49,9 млрд гривень. Це більше ніж у 2023 році на 12,0 млрд гривень або на 32%.

Нагадаємо, в Україні сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу, можуть отримати житлову субсидію. Але розмір субсидії вираховується індивідуально та залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

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Комунальні платежіСубсидії