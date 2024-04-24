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Сколько зарегистрированных лиц учитывается при назначении субсидии? Ответ ПФУ

Фото: субсидии в Украине вычисляют каждой семье индивидуально (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине граждане имеют право на начисление субсидии. При начислении ее размера включаются все лица, зарегистрированные в жилом помещении. Однако есть исключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как пояснили в ведомстве, в состав домохозяйства включаются все лица, зарегистрированные в жилом помещении. Однако если такой человек находится за границей более 60 дней в день обращения по назначению жилищной субсидии, то его не будут учитывать .

Из этого следует, что если в доме прописано три человека, но, например, жена с ребенком уехали за границу сроком более 60 дней, то тогда жилищная субсидия назначается в расчете на одного члена домохозяйства.

Субсидии в Украине

В 2024 году в Украине на жилищные субсидии было выделено 49,9 млрд. гривен. Это больше чем в 2023 году на 12 млрд гривен или на 32%.

Напомним, в Украине семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа могут получить жилищную субсидию. Но размер субсидии рассчитывается индивидуально и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.

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