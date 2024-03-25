Не пропустив "швидку" - забрали права. В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи для водіїв

У Верховній раді зареєстрований проект закону про посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект № 11111 .

Проектом пропонується встановити, що ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 17 до 25,5 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Таке ж покарання передбачено за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, зокрема транспортним засобам, що задіянні для перевезення груп дітей, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху.

Ці ж порушення, що спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров’ю фізичних осіб, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 34 до 51 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Обґрунтування проекту

Як зазначають автори проекту, зараз наразі штраф за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигнальними пристроями становить 680 гривен, що не відповідає можливій шкоді завданій зазначеним правопорушенням.

Водночас в Україні заплановано вдосконалення системи екстреної медичної допомоги для цілодобового надання допомоги протягом 10 хвилин після виклику в місті та 20 хвилин поза містом. Так само, важливо вирішити питання щодо своєчасного прибуття транспортних засобів аварійно-рятувальних служб, а саме машин пожежної охорони, поліції.

"Також слід зазначити, що відповідно до практики регулювання питання щодо надання переваги безперешкодного проїзду спеціальному транспорту, яка склалася у США та країнах ЄС, вбачається високий рівень захисту зазначених правил. Так у США в залежності від штату, штраф за рух повз шкільний автобус з увімкненим сигналом складає від 700 доларів, а проїзд перехрестя на червоне світло світлофора або розворот у невідповідному місці, що може бути причиною дорожньо-транспортної пригоди, у свою чергу складає від 550 доларів", - йдеться пояснювальній записці.

Крім того, посилення відповідальності за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигналами надасть можливість збільшити профілактичні дії зазначених правопорушень, зазначається в документі.