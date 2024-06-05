Сколько заплатит водитель, если не пропустит скорую и заберут ли у него права

В Украине предусмотрены штрафы тем водителям, которые не отдают предпочтение каретам скорой, спасателям, пожарным и полиции, если спецтранспорт едет с включенными специальными сигналами.

Какие штрафы за отказ пропустить скорую, пожарных и полицию

В Украине запрещается непредпочтение в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, двигающиеся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, непредпочтение маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а также нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения.

За такое нарушение придется заплатить 680 грн.

Суммы штрафов за нарушение Правил дорожного движения определены Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Нарушители платят штрафы в пользу районного Государственного казначейства по месту своей регистрации.

Обратите внимание. Стоит уплачивать все штрафы в течение 15 дней, иначе сумма после этого срока вырастет вдвое.

За отказ пропускать скорую предлагают забирать права

Отметим, в конце марта этого года в Верховной раде зарегистрировали проект закона №11111 об усилении ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, имеющим на это право.

Законопроектом предлагают установить, что непредоставление преимуществ в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, двигающимся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, должны наказываться наложением штрафа в размере от 17 до 25,5 тысяч. и лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Такое же наказание предусмотрено за непредоставление маршрутным транспортным средствам, в частности перевозящим группы детей, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а так же нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения.

Эти же нарушения, которые повлекли или могли повлечь за собой создание угрозы жизни и/или здоровью физических лиц, влекут наложение штрафа в размере от 34 до 51 тысяч гривен и лишение права управления транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

По данным сайта Верховной Рады, по состоянию на данный момент законопроект еще не принят и прорабатывается в комитете.