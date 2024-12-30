Скільки захисників Чорнобильської АЕС залишаються в полоні у росіян: відповідь голови Мінприроди

Україні під час сьогоднішнього обміну полоненими вдалося повернути п'ятьох воїнів, які захищали Чорнобильську АЕС. Ще 70 захисників ЧАЕС залишаються в полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Світлану Гринчук у Facebook.

За її словами, серед 189 українців, яких сьогодні повернули з російського полону, були п'ятеро солдатів з військової частини №3041, які охороняли Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення. Вони пробули в полоні понад два роки. "На жаль, 70 захисників ЧАЕС досі залишаються в полоні. Ми пам'ятаємо про них і продовжимо боротьбу за кожного", - наголосила Гринчук.