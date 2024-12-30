Сколько защитников Чернобыльской АЭС остаются в плену у россиян: ответ главы Минприроды

Украине в ходе сегодняшнего обмена пленными удалось вернуть пятерых воинов, которые защищали Чернобыльскую АЭС. Еще 70 защитников ЧАЭС остаются в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлану Гринчук в Facebook.

По ее словам, среди 189 украинцев, которых сегодня вернули из российского плена, были пятеро солдат из воинской части №3041, которые охраняли Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Они пробыли в плену более двух лет. "К сожалению, 70 защитников ЧАЭС до сих пор остаются в плену. Мы помним о них и продолжим борьбу за каждого", - подчеркнула Гринчук.