Скільки яйця будуть коштувати на Великдень та коли очікувати падіння цін: прогноз до літа

"Не варто очікувати зниження цін на яйця напередодні Великодніх свят, оскільки це все-таки період максимального попиту на даний продукт протягом року", - зазначила вона.

За її словами, при оптимістичному сценарії, ціна на яйця до Великодніх свят, до яких залишилося 3 тижні, залишаться на поточному рівні. При песимістичному - зросте, але не більше ніж на 10-15%.

"Все-таки цього року маємо дуже високу ціну на даний продукт, і ще більше зростання "не пропустить" купівельна спроможність українців", - вважає Литвин.

А от вже після Великодня можна буде спостерігати поступове зниження ціни через зменшення попиту на яйця та поступове збільшення пропозиції від домогосподарств (які в Україні виробляють близько половини всього обсягу).

"Вже на початку літа ціна на яйця може знизитися на 30-35% від поточної ціни, тобто становити 45-50 грн за 10 штук", - прогнозує аналітик УКАБ.