Сколько яйца будут стоить на Пасху и когда ожидать падения цен: прогноз до лета

"Не стоит ожидать снижения цен на яйца в канун Пасхальных праздников, поскольку это все-таки период максимального спроса на данный продукт в течение года", - отметила она.

По ее словам, при оптимистическом сценарии цена на яйца к Пасхальным праздникам, до которых осталось 3 недели, останутся на текущем уровне. При пессимистическом - вырастет, но не более чем на 10-15%.

"Все-таки в этом году очень высокая цена на данный продукт, и еще больший рост "не пропустит" покупательная способность украинцев", - считает Литвин.

А вот после Пасхи можно будет наблюдать постепенное снижение цены из-за уменьшения спроса на яйца и постепенное увеличение предложения от домохозяйств (которые в Украине производят около половины всего объема).

"Уже в начале лета цена на яйца может снизиться на 30-35% от текущей цены, то есть составить 45-50 грн за 10 штук", - прогнозирует аналитик УКАБ.