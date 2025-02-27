Скільки військовозобовʼязаних мають пройти повторно ВЛК: відповідь Генштабу

В Україні було продовжено термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян. Відповідно до документа, новий термін встановлено до 5 червня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

В Україні триває цифровізація процедур військового обліку, зокрема й процесу проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Закон встановлює обов’язок громадян самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування або відповідних уповноважених органів для отримання направлення на медичне обстеження. Це можна зробити також через електронний кабінет призовника чи мобільний додаток "Резерв+".

За даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, наразі понад 1,5 мільйона військовозобов’язаних підлягають медичному переобстеженню. Процедура здійснюється згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України. Це ключовий етап у формуванні мобілізаційного резерву та забезпеченні боєздатності Збройних Сил України.

Для "обмежено придатних" перенесено дедлайн проходження ВЛК

Нагадаємо, у 2024 році в Україні скасували статус "обмежено придатний" до військової служби. У зв'язку з цим громадяни, які мали статус обмежено придатних, повинні були повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.

Нещодавно Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №12457 про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" на чотири місяці. Таким чином строки проходження ВЛК було подовжено до 5 червня 2025 року.