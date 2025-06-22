У РФ готуються до затяжної війни. Сирський розповів, що відомо про ворожі резерви

Росія продовжує нарощувати чисельність своїх сил на фронті. Зараз проти України воює майже 700 тисяч російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.

Сирський заявив, що Росія продовжує будувати свою стратегію на чисельній перевазі.

За його словами, лише за минулий рік армія країни-агресора поповнилася понад 440 тисячами контрактників, які пішли воювати за гроші та надбавки.

За оцінками українського командування, російська армія на території України налічує близько 695 тисяч осіб, включно з оперативним резервом.

Ба більше, Росія зберігає ще 121 тисячу у стратегічному резерві - це 13 дивізій, полки та бригади, які можуть бути введені в бій у разі потреби.

Сирський наголошує, що головна стратегія Росії - це війна на виснаження. Москва намагається тиснути на Україну масовим людським ресурсом, сподіваючись зламати опір кількістю, а не якістю.

"Таким чином у них армія збільшується в середньому на 8-9 тисяч щомісячно", - зазначив головнокомандувач.