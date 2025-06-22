В РФ готовятся к затяжной войне. Сырский рассказал, что известно о вражеских резервах

Россия продолжает наращивать численность своих сил на фронте. Сейчас против Украины воюет почти 700 тысяч российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.

Сырский заявил, что Россия продолжает строить свою стратегию на численном превосходстве.

По его словам, только за прошлый год армия страны-агрессора пополнилась более 440 тысячами контрактников, которые пошли воевать за деньги и надбавки.

По оценкам украинского командования, российская армия на территории Украины насчитывает около 695 тысяч человек, включая оперативный резерв.

Более того, Россия сохраняет еще 121 тысячу в стратегическом резерве - это 13 дивизий, полки и бригады, которые могут быть введены в бой в случае необходимости.

Сырский отмечает, что главная стратегия России - это война на истощение. Москва пытается давить на Украину массовым человеческим ресурсом, надеясь сломить сопротивление количеством, а не качеством.

"Таким образом у них армия увеличивается в среднем на 8-9 тысяч ежемесячно", - отметил главнокомандующий.