Скільки військових РФ наразі перебуває у Білорусі: нові дані "Гаюн"
Частина російських військових все ще продовжує знаходитьсь на території Білорусі. Однак не помічено їх суттєвого переміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
За даними моніторинга, у вересні ситуація з російським військовим контингентом у Білорусі не змінилася. Російські військові продовжують перебувати в тих самих локаціях, і в тій самій чисельності, що й раніше:
- аеродроми "Барановичі", "Мозир" ("Боков") і "Зябрівка" - до 550 осіб;
- радіотехнічний вузол "Барановичі" і 43-й вузол зв'язку "Вілейка" - до 1450 осіб.
Також у Білорусі продовжують працювати 484-й військовий слідчий відділ і 313-та військова прокуратура гарнізону. Чисельність задіяного персоналу в зазначених структурах обчислюватиметься десятками осіб.
Ймовірно, наприкінці вересня відбулася чергова ротація російського контингенту, розташованого на аеродромах "Зябрівка" і "Мозир" ("Боков"). До цього ротація російських військових фіксувалася в грудні 2023 року, в середині лютого, наприкінці березня, наприкінці квітня, наприкінці червня та наприкінці липня 2024 року. У середньому ротація відбувається один раз на півтора місяця.
Загалом же на 1 жовтня 2024 року "Беларускі Гаюн" оцінює кількість російських військових, які перебувають у Білорусі, у кількості близько 2000 осіб.
Допомога Росії від Білорусі
Білорусь підтримує Росію у війні проти України, передавши техніку та боєприпаси. На початку повномасштабного вторгнення російські війська наступали з білоруської території, звідки також здійснювали ракетні удари.
Більш детально про допомогу від Білорусі для Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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