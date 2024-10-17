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Скільки військових РФ наразі перебуває у Білорусі: нові дані "Гаюн"

Четвер 17 жовтня 2024 18:00
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Скільки військових РФ наразі перебуває у Білорусі: нові дані "Гаюн" Ілюстративне фото: скільки військових РФ наразі перебуває у Білорусі (t.me/modmilby)
Автор: Наталія Кава

Частина російських військових все ще продовжує знаходитьсь на території Білорусі. Однак не помічено їх суттєвого переміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

За даними моніторинга, у вересні ситуація з російським військовим контингентом у Білорусі не змінилася. Російські військові продовжують перебувати в тих самих локаціях, і в тій самій чисельності, що й раніше:

  • аеродроми "Барановичі", "Мозир" ("Боков") і "Зябрівка" - до 550 осіб;
  • радіотехнічний вузол "Барановичі" і 43-й вузол зв'язку "Вілейка" - до 1450 осіб.

Також у Білорусі продовжують працювати 484-й військовий слідчий відділ і 313-та військова прокуратура гарнізону. Чисельність задіяного персоналу в зазначених структурах обчислюватиметься десятками осіб.

Ймовірно, наприкінці вересня відбулася чергова ротація російського контингенту, розташованого на аеродромах "Зябрівка" і "Мозир" ("Боков"). До цього ротація російських військових фіксувалася в грудні 2023 року, в середині лютого, наприкінці березня, наприкінці квітня, наприкінці червня та наприкінці липня 2024 року. У середньому ротація відбувається один раз на півтора місяця.

Загалом же на 1 жовтня 2024 року "Беларускі Гаюн" оцінює кількість російських військових, які перебувають у Білорусі, у кількості близько 2000 осіб.

Допомога Росії від Білорусі

Білорусь підтримує Росію у війні проти України, передавши техніку та боєприпаси. На початку повномасштабного вторгнення російські війська наступали з білоруської території, звідки також здійснювали ракетні удари.

Більш детально про допомогу від Білорусі для Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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