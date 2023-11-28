Скільки витрачають українці: середній чек за картками в магазинах та інтернеті

За даними прес-служби, сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у III кварталі 2023 року становила 1 трлн 407,1 млрд гривень, з них безготівкові - на 890,8 млрд гривень.

Частка безготівкових операцій у ІIІ кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками.

"Тобто українці й надалі віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками", - повідомили в НБУ.

Безготівкові операції

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у ІIІ кварталі цього року найбільше здійснених операцій з використанням карток за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі - 47,0% на суму 419,2 млрд гривень.

Перекази з картки на картку у ІIІ кварталі 2023 року становили третину за сумою (31,3%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,5%.

У ІIІ кварталі середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі - 309 гривень (у II кварталі цього року - 310 гривень);

з переказу з картки на картку - 1 854 гривень (1 829 гривень);

з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - 504 гривень (495 гривень).

Споживчі настрої погіршуються, зарплати падають

Нагадаємо, за даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, у жовтні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 2,8 пункти та становить 79,9 п. Українці стали більше побоюватися безробіття, падіння гривні та зростання цін.

За даними ПФУ, за останні три місяці середня зарплата в Україні впала на 1,5 тисяч гривень - з 16 тисяч у червні 2023 року до 14,5 тисяч гривень у вересні.