Сколько тратят украинцы: средний чек по карточкам в магазинах и интернете

По данным пресс-службы, сумма операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составила 1 трлн 407,1 млрд гривен, из них безналичные - на 890,8 млрд. гривен.

Доля безналичных операций в ІІІ квартале 2023 года по сумме находится на уровне 63,3% от общей суммы операций с платежными картами.

"То есть украинцы и дальше предпочитают безналичные операции с платежными карточками", - сообщили в НБУ.

Безналичные операции

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в ІІІ квартале этого года больше всего операций с использованием карточек по сумме приходилось на расчеты в торговой сети - 47,0% на сумму 419,2 млрд гривен.

Переводы с карты на карту в ІІІ квартале 2023 года составили треть по сумме (31,3%). Оплата товаров и услуг в интернете - 14,5%.

В ІІІ квартале средняя сумма одной операции составляла:

в торговой сети - 309 гривен (во II квартале этого года - 310 гривен);

по переводу с карты на карту - 1 854 гривен (1 829 гривен);

по оплате товаров и услуг в сети интернет - 504 гривен (495 гривен).

Потребительские настроения ухудшаются, зарплаты падают

Напомним, по данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, в октябре 2023 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 2,8 пункта и составил 79,9 п. Украинцы стали больше опасаться безработицы, падения гривны и роста цен.

По данным ПФУ, за последние три месяца средняя зарплата в Украине упала на 1,5 тысячи гривен - с 16 тысяч в июне 2023 года до 14,5 тысячи гривен в сентябре.