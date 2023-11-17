Українці стали більше побоюватися падіння гривні та зростання цін

У жовтні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 2,8 пункти та становить 79,9 п. Українці стали більше побоюватися безробіття, падіння гривні та зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,4 п. та складає 123,8 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 3,3 п. та складає 185,8. Індекс девальваційних очікувань зріс на 4,8 п. та складає 158,6 п.

"У жовтні 2023 року спостерігається продовження негативної динаміки індексу споживчих настроїв в Україні. Окрім цього, спостерігається також зменшення індексу економічних очікувань. Також відбулося збільшення індексу девальваційних очікувань. При цьому, індекс поточного становища без значних змін у порівнянні з вереснем 2023. Загалом, населення України має більш негативні очікування, ніж рік назад, однак краще поточне становище", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Очікування зростання курсу долара

Фінансові аналітики, підприємства, банкіри та населення очікують на курс долара протягом наступних 12 місяців на рівні 40 гривень за долар або вище.

Уряд заклав у бюджеті курс на кінець 2024 року на рівні 42,1 грн/долар, тобто очікується зростання понад 10%.