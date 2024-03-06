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Скільки витрачають українці: названо середній чек за картками в інтернеті та магазинах

Фото: Середній чек в магазинах складає 325 гривень, в інтернеті - 490 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній чек при оплаті картками в магазинах України у 2023 році складав 325 гривень, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - 490 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2023 рік становила 6 трлн 141 млрд грн. Із них в Україні здійснено 90,4% операцій.

Загалом в Україні та за кордоном здійснено безготівкових операцій на суму 3 трлн 980 млрд грн. Частка безготівкових операцій досягла 65%. За довоєнний 2021 рік цей показник становив 61%.

У 2023 році, як і раніше, найбільше операцій із використанням платіжних карток припадало:

  • на розрахунки в торговельній мережі - 40,4% від усіх безготівкових операцій (1 трлн 608 млрд грн),
  • на перекази з картки на картку - 37,1% (або 1 трлн 479 млрд грн).

Оплата товарів і послуг в інтернеті у 2023 році становила 16%. Це 646,5 млрд грн.

Середня сума однієї операції в Україні у 2023 році:

  • у торговельній мережі - 325 грн (у довоєнному 2021 році -  238 грн),
  • із переказу з картки на картку - 1 972 грн (1 512 грн),
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 490 грн (395 грн).

За даними НБУ, близько 90,0% від безготівкових операцій у торговельній мережі у 2023 році здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC-технології.

Нагадаємо, середньомісячна зарплата українців у 2023 році становила 17 442 гривень. Номінальна зарплата штатних працівників на 17,5% вища, ніж у 2022 році.

Середньорічна інфляція становила 12,9%. Таким чином реальні зарплати за рік зросли приблизно на 4,6%.

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