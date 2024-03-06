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Сколько тратят украинцы: назван средний чек по карточкам в интернете и магазинах

Фото: Средний чек в магазинах составляет 325 гривен, в интернете – 490 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний чек при оплате картами в магазинах Украины в 2023 году составлял 325 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет - 490 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, сумма операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2023 год составила 6 трлн 141 млрд грн. Из них в Украине совершено 90,4% операций.

В целом в Украине и за рубежом проведены безналичные операции на сумму 3 трлн 980 млрд грн. Доля безналичных сделок достигла 65%. За довоенный 2021 год этот показатель составил 61%.

В 2023 году по-прежнему больше всего операций с использованием платежных карт приходилось:

  • на расчеты в торговой сети - 40,4% от всех безналичных операций (1 трлн 608 млрд грн),
  • на переводы с карты на карту - 37,1% (или 1 трлн 479 млрд грн).

Оплата товаров и услуг в интернете в 2023 году составила 16%. Это 647 млрд грн.

Средняя сумма одной сделки в Украине в 2023 году:

  • в торговой сети – 325 грн (в довоенном 2021 году – 238 грн),
  • по переводу с карты на карту - 1 972 грн (1 512 грн),
  • по оплате товаров и услуг в сети интернет – 490 грн (395 грн).

По данным НБУ, около 90,0% от безналичных сделок в торговой сети в 2023 году осуществлялись с использованием бесконтактной технологии оплаты и NFC-технологии.

Напомним, среднемесячная зарплата украинцев в 2023 году составила 17442 гривен. Номинальная зарплата штатных работников на 17,5% выше, чем в 2022 году.

Среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.

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