Сколько тратят украинцы: назван средний чек по карточкам в интернете и магазинах

По данным пресс-службы, сумма операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2023 год составила 6 трлн 141 млрд грн. Из них в Украине совершено 90,4% операций.

В целом в Украине и за рубежом проведены безналичные операции на сумму 3 трлн 980 млрд грн. Доля безналичных сделок достигла 65%. За довоенный 2021 год этот показатель составил 61%.

В 2023 году по-прежнему больше всего операций с использованием платежных карт приходилось:

на расчеты в торговой сети - 40,4% от всех безналичных операций (1 трлн 608 млрд грн),

на переводы с карты на карту - 37,1% (или 1 трлн 479 млрд грн).

Оплата товаров и услуг в интернете в 2023 году составила 16%. Это 647 млрд грн.

Средняя сумма одной сделки в Украине в 2023 году:

в торговой сети – 325 грн (в довоенном 2021 году – 238 грн),

по переводу с карты на карту - 1 972 грн (1 512 грн),

по оплате товаров и услуг в сети интернет – 490 грн (395 грн).

По данным НБУ, около 90,0% от безналичных сделок в торговой сети в 2023 году осуществлялись с использованием бесконтактной технологии оплаты и NFC-технологии.