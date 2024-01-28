Скільки високоточних далекобійних ракет залишилось у Росії: відповідь Ігната

"На тому ж рівні залишалась позначка. Тому що ворог протягом трьох комбінованих атак застосував велику кількість ракет. Нагадаю, що 29 грудня - 158 засобів повітряного нападу, й дрони, й ракети. Близько 100 застосував 2 січня", - відзначив Ігнат.

Чи відбились це на інтенсивності обстрілів

Як відзначив речник Повітряних сил, щоб не залишитись ні з чим, Росія застосує приблизно ту саму кількість ракет під час обстрілів, яку здатну виготовити за місяць.

"Та й з "Калібрами" питання. Застосовується доволі мало. Не можна сказати з чим це пов'язано, але "Калібрів" було за оті атаки, що казав, лише 3 застосовано 2 січня", - додав Ігнат.

Скільки ракет виготовляє Росія

Ще в січні в інтерв'ю РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповідав про те, що Росія здатна виробляти близько 115-130 стратегічних ракет - з дальністю у понад 350 кілометрів. Водночас обсяги можуть відрізнятись в залежності від місяця через те, що інколи Москва стикається з перебоями у поставці деталей.

"По-друге, вони зараз намагаються тримати певний стратегічний резерв. Як правило, це близько 30% від тих запасів, що в них є. До того ж ми чітко розуміємо, що все вироблене відразу поставляється на поле бою. Якщо говорити про випущені крилаті ракети, то під час атак фіксувались вироби III, IV кварталу випуску", - пояснив Скібіцький.