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Скільки високоточних далекобійних ракет залишилось у Росії: відповідь Ігната

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України (suspilne-media)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з останніми даними, Росія, як й у минулий період, має близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"На тому ж рівні залишалась позначка. Тому що ворог протягом трьох комбінованих атак застосував велику кількість ракет. Нагадаю, що 29 грудня - 158 засобів повітряного нападу, й дрони, й ракети. Близько 100 застосував 2 січня", - відзначив Ігнат. 

Чи відбились це на інтенсивності обстрілів 

Як відзначив речник Повітряних сил, щоб не залишитись ні з чим, Росія застосує приблизно ту саму кількість ракет під час обстрілів, яку здатну виготовити за місяць. 

"Та й з "Калібрами" питання. Застосовується доволі мало. Не можна сказати з чим це пов'язано, але "Калібрів" було за оті атаки, що казав, лише 3 застосовано 2 січня", - додав Ігнат.  

Скільки ракет виготовляє Росія 

Ще в січні в інтерв'ю РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповідав про те, що Росія здатна виробляти близько 115-130 стратегічних ракет - з дальністю у понад 350 кілометрів. Водночас обсяги можуть відрізнятись в залежності від місяця через те, що інколи Москва стикається з перебоями у поставці деталей. 

"По-друге, вони зараз намагаються тримати певний стратегічний резерв. Як правило, це близько 30% від тих запасів, що в них є. До того ж ми чітко розуміємо, що все вироблене відразу поставляється на поле бою. Якщо говорити про випущені крилаті ракети, то під час атак фіксувались вироби III, IV кварталу випуску", - пояснив Скібіцький.

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