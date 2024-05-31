На скільки виросте середня платіжка після підвищення тарифу на світло: відповідь Міненерго

Підвищення тарифу

Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою тариф на світло для українців зросте з 1 червня. Тепер він становитиме 4,32 гривень за кіловат.

Таким чином, уряд підвищив тариф на 60%. Він діятиме до 1 травня 2025 року.

При цьому під час опалювального сезону діятиме диференційований підхід для тих українців, які мають електричне опалення.

Всі деталі - у матеріалі РБК-Україна.

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