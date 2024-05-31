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На сколько вырастет средняя платежка после повышения тарифа на свет: ответ Минэнерго

Фото: в Украине повысили тариф на свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине с 1 июня повысят тариф на электроэнергию для населения. Ожидается, что средняя платежка вырастет на несколько сотен гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.

В ведомстве рассказали, что при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч платежка вырастет на 285 гривен. 

 

Повышение тарифа

Напомним, сегодня, 31 мая, Кабмин принял постановление, согласно которому тариф на свет для украинцев вырастет с 1 июня. Теперь он будет составлять 4,32 гривен за киловатт.

Таким образом, правительство повысило тариф на 60%. Он будет действовать до 1 мая 2025 года.

При этом во время отопительного сезона будет действовать дифференцированный подход для тех украинцев, у которых электрическое отопление.

Все детали - в материале РБК-Украина.

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