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Скільки ветеранів може бути в Україні після війни: оцінка Лапутіної

Фото: міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Богдана Лясківська, Марія Кучерявець

До повномасштабного вторгнення в єдиному електронному державному реєстрі ветеранів війни налічувалося близько півмільйона осіб. Після війни ця цифра може зрости до 4 млн.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.


Вона пояснила, що в міністерстві функціонує єдиний електронний державний реєстр ветеранів війни. Він включає учасників бойових дій усіх категорій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих.

"До повномасштабного вторгнення у нашому реєстрі налічувалось більше півмільйона людей. І ми розуміємо, що з моменту широкомасштабного вторгнення сталась масова мобілізація, і прогнозована кількість після перемоги - це приблизно 4 мільйони людей, які будуть дотичні до ветеранської політики", - сказала Лапутіна.

Міністр зауважила, що ветеран зараз - це в першу чергу учасник бойових дій.

"Ми у міністерстві надаємо статус добровольцям, а відповідні збройні формування надають статус тим, хто у них служить. Але і окрім ветеранів є їх родини. Тож політика щодо ветеранів має також передбачати і опікування про їхні родини", - підсумувала Лапутіна.

Допомога ветеранам війни в Україні

Нагадаємо, що днями уряд України розширив проєкт помічника ветерана на ще шість регіонів та спрямував на його реалізацію 44,2 млн гривень.

Так, Міністерство соціальної політики взялось за впровадження низки проектів, спрямованих на надання допомоги військовим та ветеранам. Заяву на участь можна подати на платформі "е-Ветеран".

Крім того, стало відомо, що Кабінет міністрів запускає нові експериментальні проекти, які стосуються військовослужбовців ЗСУ та ветеранів.

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Міністерство у справах ветеранівветеранЮлія Лапутіна