Сколько ветеранов может быть в Украине после войны: оценка Лапутиной



Она пояснила, что в министерстве функционирует единый электронный государственный реестр ветеранов войны. Он включает участников боевых действий всех категорий, лиц с инвалидностью в результате войны и семьи погибших.

"До полномасштабного вторжения в нашем реестре насчитывалось более полумиллиона человек. И мы понимаем, что с момента широкомасштабного вторжения произошла массовая мобилизация, и прогнозируемое количество после победы - это примерно 4 миллиона человек, которые будут причастны к ветеранской политике", - сказала Лапутина.

Министр отметила, что ветеран сейчас - это в первую очередь участник боевых действий.

"Мы в министерстве предоставляем статус добровольцам, а соответствующие вооруженные формирования придают статус тем, кто у них служит. Но и кроме ветеранов есть их семьи. Поэтому политика в отношении ветеранов должна также предусматривать и попечение об их семьях", - подытожила Лапутина.

Помощь ветеранам войны в Украине

Напомним, что на днях правительство Украины расширило проект помощника ветерана на еще шесть регионов и направило на его реализацию 44,2 млн гривен.

Так, Министерство социальной политики приступило к внедрению ряда проектов, направленных на оказание помощи военным и ветеранам. Заявление на участие можно подать на платформе "е-Ветеран".

Кроме того, стало известно, что Кабинет министров запускает новые экспериментальные проекты, касающиеся военнослужащих ВСУ и ветеранов.

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