Скільки українців вважають росіян "братнім народом", - опитування

Із судженням "українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами" у 2017 році погодилися близько чверті (27%) опитаних, у червні 2024 році її поділяють лише 3%.

Істотно зросла частка тих, хто дотримується думки, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами (з 16% до 44%). Частка тих, хто вважає, що українці і росіяни вже не є братніми народами, хоча були такими раніше, знизилася з 50% до 46%.

Якщо у 76,5% респондентів в Україні Європейський Союз асоціюється більшою мірою з прогресом і розвитком, то Росія у 78% опитаних більшою мірою асоціюється з відсталістю і регресом (у 2017 році така асоціація виникала у 51%). Тільки у 4% респондентів Росія асоціюється з прогресом і розвитком (у 2017 році таких було 16%).

Вважають європейську модель більш привабливою 64% опитаних, російську - лише 0,7%.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2026 респондентів. Опитування методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.