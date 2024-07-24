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Скільки українців вважають росіян "братнім народом", - опитування

Україна, Середа 24 липня 2024 15:40
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Скільки українців вважають росіян "братнім народом", - опитування Фото: Братнім народом росіян вважають 3% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Гібридна та повномасштабна війни Росії проти України дискредитували ідею братерства російського та українського народів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Із судженням "українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами" у 2017 році погодилися близько чверті (27%) опитаних, у червні 2024 році її поділяють лише 3%.

Істотно зросла частка тих, хто дотримується думки, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами (з 16% до 44%). Частка тих, хто вважає, що українці і росіяни вже не є братніми народами, хоча були такими раніше, знизилася з 50% до 46%.

Скільки українців вважають росіян &quot;братнім народом&quot;, - опитування

Якщо у 76,5% респондентів в Україні Європейський Союз асоціюється більшою мірою з прогресом і розвитком, то Росія у 78% опитаних більшою мірою асоціюється з відсталістю і регресом (у 2017 році така асоціація виникала у 51%). Тільки у 4% респондентів Росія асоціюється з прогресом і розвитком (у 2017 році таких було 16%).

Скільки українців вважають росіян &quot;братнім народом&quot;, - опитування

Вважають європейську модель більш привабливою 64% опитаних, російську - лише 0,7%.

Скільки українців вважають росіян &quot;братнім народом&quot;, - опитування

Опитування проводилося Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2026 респондентів. Опитування методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у травні 2024 року 75% українців переконані, що відносини Росією повинні бути із закритими кордонами, візами та митницями. Лише 12% хотіли б, щоб країни були дружніми, і лише 0,3% хотіли б об’єднання країн в одну.

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