ua en ru
Ср, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько украинцев считают русских "братским народом", - опрос

Украина, Среда 24 июля 2024 15:40
UA EN RU
Сколько украинцев считают русских "братским народом", - опрос Фото: Братским народом русских считают 3% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Гибридная и полномасштабная войны России против Украины дискредитировали идею братства русского и украинского народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

С суждением "украинцы и русские всегда были и остаются братскими народами" в 2017 году согласились около четверти (27%) опрошенных, в июне 2024 года разделяют лишь 3%.

Существенно возросла доля придерживающихся мнения, что украинцы и русские никогда не были братскими народами (с 16% до 44%). Доля тех, кто считает, что украинцы и русские уже не являются братскими народами, хотя были таковыми раньше, снизилась с 50% до 46%.

Сколько украинцев считают русских &quot;братским народом&quot;, - опрос

Если у 76,5% респондентов в Украине Европейский Союз ассоциируется в большей степени с прогрессом и развитием, то Россия у 78% опрошенных больше ассоциируется с отсталостью и регрессом (в 2017 году такая ассоциация возникала у 51%). Только у 4% респондентов Россия ассоциируется с прогрессом и развитием (в 2017 году таковых было 16%).

Сколько украинцев считают русских &quot;братским народом&quot;, - опрос

Считают европейскую модель более привлекательной 64% опрошенных, российскую – всего 0,7%.

Сколько украинцев считают русских &quot;братским народом&quot;, - опрос

Опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 среди 2026 респондентов. Опрос методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в мае 2024 года 75% украинцев убеждены, что отношения с Россией должны быть с закрытыми границами, визами и таможнями. Лишь 12% хотели бы, чтобы страны были дружественными , и только 0,3% хотели бы объединение стран в одну.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
"Укрэнерго" обновило графики отключений света до конца суток
"Укрэнерго" обновило графики отключений света до конца суток
DAILY
Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны
Юлия Гаюкжурналист РБК-Украина Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны